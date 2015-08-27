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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 15:40 BJT

表格：外资在韩国股市卖超3,469亿韩元，连续第16日卖超

路透首尔8月27日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0726GMT，外资在韩国股市卖超3,469亿韩元，已连续16日卖超，期间累计卖超金额为4.083万亿(兆)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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8月27日 -346.9 119.2 190.9

^ 8月26日 -549.2 391.3 110.6

8月25日 -530.9 214.6 302.7

8月24日 -723.9 401.0 298.0

8月21日 -442.1 923.8 -532.9

8月20日 -293.2 288.5 -37.8

8月19日 -26.9 167.5 -219.2

8月18日 -20.7 83.9 -101.8

8月17日 -321.3 154.3 134.9

8月13日 -216.3 199.3 -27.5

8月12日 -303.4 263.5 19.7

8月11日 -87.7 -20.9 75.6

8月10日　　　 -59.7 -2.6 67.2

8月 7日　　　 -34.0 -173.1 151.7

8月 6日 -101.9 -143.8 175.9

8月 5日 -24.8 17.8 -64.2

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本月以来 -4,031.5 2,853.9 425.2

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今年以来 2,700.1 -6,948.5 3,552.0

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注：^ 8月26日为修正后数据。(完)

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