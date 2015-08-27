版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 15:58 BJT

金属期市：伦铜上涨，中国股市反弹给市场注入信心

“我们见到中国当局介入，进一步掌控经济，这对铜价是项利多，”一名悉尼交易商表示。

然而，并非所有投资人都确信中国的刺激措施会激发需求，这样的人气可能会令大宗商品普遍承压。

澳新银行(ANZ)周四调降对基本金属的价格预估，尤其是年底目标价，该行将铜价预估削减10%至每吨5,400美元。

镍价预估的调降幅度最大，需求疲弱令2015年可能出现的供不应求迟迟未现。该行指出，锌价表现亦不若预估。

0700GMT，LME三个月期铜 涨1.6%至每吨5,014美元，进一步脱离周一触及的六年低位4,855美元。

上海期货交易所主力10月期铜 跌幅不到1%，成为每吨38,890元人民币(6,071美元)。

期锌 涨11.50美元至1,712.00美元，与上日所及2010年以来低位1,673美元相距不远。LME库存报告MZN-STOCKS显示，其库存攀抵3月以来高位。 　　期铝 涨23美元，至每吨1,554美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/龚芳; 审校 杜明霞/张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐