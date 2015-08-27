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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 17:00 BJT

《路透晚报》--8月27日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：第二日收高，美股反弹及中国市场平静减弱投资者担忧

日经指数周四连续第二日上涨，美股强劲反弹及中国市场保持平静，减弱了投资者对于全球市场持续震荡的担忧。对于美联储下月可能不会升息的预期，也提振人气。日经指数涨1.1%报18,574.44点。东证股价指数涨1.5%至1,500.41点，JPX-日经400指数升1.4%至13,504.86点。

--中国股市：沪综指收升5.3%，金融板块强力护盘收效明显

沪综指收涨5.3%创一个半月最大单日涨幅，金融板块强力护盘收效明显，带领大盘站稳3,000点之上。分析师指出，受隔夜美股报复性反弹、沪股通连三日净流入、央行短期流动性大量投放等利好提振，市场人气有效激活，短线大盘有望开始活跃。

沪综指收报3,083.591点，涨156.303点或5.3%。上证A股今日成交4,036亿元人民币。沪深300指数收报3,205.64点，涨5.95%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,030.6点，涨7.32%，成交1,765,248手。130亿元额度的沪股通净买入48.99亿元。

--香港股市：恒生指数大幅收高3.6%，受美国及中国内地股市涨势激励

香港股市创7月9日以来单日最大百分比涨幅，受美股及中国内地股市劲扬带动。恒生指数收高3.6%，至21,838.54点，恒生国企指数大涨4.6%，至9,863.61点。

--汇市：日圆走疲，国际股市上扬提振风险偏好

日圆兑美元走疲，汇市逐渐恢复平静，因国际股市上扬支撑风险偏好，打压避险货币买需。0831GMT，美元兑日圆涨0.3%至120.24。欧元兑日圆也上涨0.2%至135.86，欧元兑美元跌0.13%报1.1300。美元指数升0.25%至95.342。

--欧元债市：公债收益率上升，欧美央行人士的评论提振风险偏好

德国公债收益率(殖利率)上升，因投资者重回风险资产。此前有迹象显示，美国和欧洲央行都准备维持宽松货币政策，以应对中国经济放缓引发的疑虑。10年期德国公债收益率上涨3个基点至0.73%。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率分别持稳在2.11%、1.98%和2.70%。

--国际油市：全球市场忧虑缓解令油价反弹4%，但前景依然疲弱

国际原油价格上涨约4%，因美国原油库存意外下降，并且全球股市反弹。不过，油市仍然供应过剩，令油价涨幅受限。0825GMT，近月布兰特原油期货涨1.73美元或4%，报每桶44.87美元。美国近月原油合约涨1.58美元或4.1%，报每桶40.18。

--全球金市：金价走稳，因全球股市回升及美联储加息时点或延后

现货金走稳，因全球股市反弹，美国加息时间可能会晚于预期的给予金价支撑。0827GMT，现货金报每盎司1,126.41美元。美国12月期金上升0.1%至1,125.7美元。

--金属期市：伦铜上涨，中国股市反弹给市场注入信心

伦敦期铜在交投更活跃的欧洲盘初上涨，之前中国股市急速反弹，帮助稳定了投资者情绪。澳新银行(ANZ)调降对基本金属的价格预估，尤其是年底目标价，该行将铜价预估削减10%至每吨5,400美元。

0828GMT，LME三个月期铜涨1.28%至每吨4,998美元，进一步脱离周一触及的六年低位4,855美元。上海期货交易所主力10月期铜跌幅不到1%，成为每吨38,890元人民币(6,071美元)。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张涛；审校 张明钧)

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