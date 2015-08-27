路透伦敦8月27日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周三挫跌，重新跌落1.1500美元区域及1.1400关卡，触及1.1310支撑。之后汇价略有反弹。若跌落1.1310，可能为进一步跌向1.1210铺路。相对强弱指标(RSI)曾跌至50以下，但之后再度回升，而MACD则远低于虚线(trigger line)。这些指标显示欧元/美元短线有可能下跌，但RSI转升的事实，让人担心欧元在下波探底之前，有可能进一步反弹。

美元/日圆：周三由118.90日圆反弹，周四欧洲盘初时似乎准备挑战120.50阻力。若升破这道阻力，料将使短线走势重新转为倾向上行，一开始的目标可能在121.20。动能指标也支持这个看法。RSI脱离低于30的超跌区后小升，MACD已触底反弹，向上升穿虚线。在较大的趋势方面，周一下挫暗示可能已完成双重顶，使中期格局转向负面。因此，我会暂时将短线上涨视为修正。

英镑/美元：昨天大跌，跌落8月7日低点拉出的短期上行趋势线。这次跌势在1.5455美元关卡止步，并随后反弹。我认为昨天的下挫将短期走势倾向转至下档。但以摆动指标来看，加上这波跌势已经过度，我预期当前反弹将持续一阵子。RSI已经触底反弹并脱离低于30的区域，MACD虽然低于零，但出现触底迹象。英镑/美元目前准备测试1.5530，若升破料将确认进一步反弹，可能看向1.5570。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1306 1.1315 -0.08 -6.55 1.2097

美元/日圆 120.44 119.90 0.45 0.82 119.68

欧元/日圆 136.18 135.61 0.42 -6.23 144.77

美元/瑞郎 0.9542 0.9542 0.00 -4.01 0.9941

英镑/美元 1.5485 1.5458 0.17 -0.57 1.5573

美元/加元 1.3221 1.3290 -0.52 13.80 1.1618

澳元/美元 0.7141 0.7120 0.29 -12.60 0.8168

新西兰元/美元 0.6472 0.6434 0.59 -16.99 0.7797

欧元/瑞郎 1.0790 1.0801 -0.10 -10.27 1.2026

欧元/英镑 0.7299 0.7314 -0.21 -5.91 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5671 9.6073 -0.42 1.68 9.4688

美元/挪威克朗 8.3229 8.3778 -0.66 11.39 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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