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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 16:00 BJT

台湾股市：国安基金连续两日进场买入台股--行政院副院长

路透台北8月27日 - 台湾行政院副院长张善政周四表示，国安基金昨日和今日连续两日都进场买入台股。

张善政在出席财政部一场记者会场边对媒体做此表示。

日前全球股市大跌，财政部次长兼国安基金执行秘书吴当杰表示，委员会已授权国安基金可伺机进场安定股市，5,000亿台币的资金续势待发投入台股。

台股周四收升逾1%站上7,800点，并录得连三日涨势。分析师表示，受美股周三大涨激励，台股再随亚股全面齐扬，加以国安基金进场护盘提振市场信心，可望拉抬台股暂先挑战10日线7,900点的压力区。

至于金管会周四则分批邀集外资证券商以了解其在台股的操作。

证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超64.76亿台币，连续两个交易日卖超共156.34亿台币；上交易日为卖超91.57亿台币。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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