台湾股市：国安基金连续两日进场买入台股--行政院副院长

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透台北8月27日 - 台湾行政院副院长张善政周四表示，国安基金昨日和今日连续两日都进场买入台股。
张善政在出席财政部一场记者会场边对媒体做此表示。
日前全球股市大跌，财政部次长兼国安基金执行秘书吴当杰表示，委员会已授权国安基金可伺机进场安定股市，5,000亿台币的资金续势待发投入台股。
台股周四收升逾1%站上7,800点，并录得连三日涨势。分析师表示，受美股周三大涨激励，台股再随亚股全面齐扬，加以国安基金进场护盘提振市场信心，可望拉抬台股暂先挑战10日线7,900点的压力区。
至于金管会周四则分批邀集外资证券商以了解其在台股的操作。
证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超64.76亿台币，连续两个交易日卖超共156.34亿台币；上交易日为卖超91.57亿台币。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价