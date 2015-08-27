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债券 | 2015年 8月 27日 星期四 15:58 BJT

欧元债市：公债收益率上升，欧美央行人士的评论提振风险偏好

欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周三表示，欧洲央行无法达成通胀目标的风险已经增加，誓言若有必要，央行将增加其旨在对抗通缩的资产购置计划。

10年期德国公债 收益率上涨3个基点至0.73%，位于8月0.50-0.75%波动区间上档。欧股走势震荡，担心中国经济放缓将殃及全球。

“央行对中国的局势和大宗商品价格的走势还是有几分担心，不过我并不认为这会令他们改变立场，”法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq说道。

“债市目前主要受股市影响。”

西班牙 、意大利 和葡萄牙10年期公债收益率分别持稳在2.11%、1.98%和2.70%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛/孙茉莉; 审校 龚芳)

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