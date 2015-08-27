《全球汇市》日圆走疲，国际股市上扬提振风险偏好

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1299 1.1315 -0.14 -6.60 1.2097
美元/日圆 120.27 119.90 0.31 0.68 119.68
欧元/日圆 135.89 135.61 0.21 -6.42 144.77
美元/瑞郎 0.9536 0.9542 -0.06 -4.07 0.9941
英镑/美元 1.5485 1.5458 0.17 -0.57 1.5573
美元/加元 1.3218 1.3290 -0.54 13.77 1.1618
澳元/美元 0.7136 0.7120 0.22 -12.63 0.8168
新西兰元/美元 0.6468 0.6434 0.53 -17.05 0.7797
欧元/瑞郎 1.0776 1.0801 -0.23 -10.39 1.2026
欧元/英镑 0.7295 0.7314 -0.26 -5.93 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5640 9.6073 -0.45 1.65 9.4688
美元/挪威克朗 8.3165 8.3778 -0.73 11.30 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/刘秀红/龚芳/杜明霞/张涛/高琦)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价