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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 16:13 BJT

《全球汇市》日圆走疲，国际股市上扬提振风险偏好

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1299 1.1315 -0.14 -6.60 1.2097

美元/日圆 120.27 119.90 0.31 0.68 119.68

欧元/日圆 135.89 135.61 0.21 -6.42 144.77

美元/瑞郎 0.9536 0.9542 -0.06 -4.07 0.9941

英镑/美元 1.5485 1.5458 0.17 -0.57 1.5573

美元/加元 1.3218 1.3290 -0.54 13.77 1.1618

澳元/美元 0.7136 0.7120 0.22 -12.63 0.8168

新西兰元/美元 0.6468 0.6434 0.53 -17.05 0.7797

欧元/瑞郎 1.0776 1.0801 -0.23 -10.39 1.2026

欧元/英镑 0.7295 0.7314 -0.26 -5.93 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5640 9.6073 -0.45 1.65 9.4688

美元/挪威克朗 8.3165 8.3778 -0.73 11.30 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/刘秀红/龚芳/杜明霞/张涛/高琦)

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