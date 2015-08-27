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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 16:32 BJT

日本金融：GPIF资产价值攀抵纪录高位，拜日股上涨及日圆贬值所赐

路透东京8月27日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)周四公布，拜日股上涨所赐，该基金4-6月当季投资回报率达1.92%，资产价值增至创纪录的141.12万亿(兆)日圆(1.2万亿美元)。

该基金指出，当季获利2.65万亿日圆，日股获利贡献度约达七成。

日圆走贬亦助一臂之力，因日圆贬值拉高持有海外资产的价值。

然而，该基金投资回报率低于前一季的2.14%，且逊于10-12月当季的5.16%，主要归咎于希腊债务危机及中国股市暴跌，引发市场陷入动荡。

截至6月底止，GPIF有37.95%资产配置在日本政府公债，低于三个月前的39.39%；日本股票占比则由22.00%，上升至23.39%。

GPIF并表示，外国债券及外国股票的占比分别为13.08%及22.32%。

路透依据GPIF数据算出，该基金在4-6月间敲进日股约1,450亿日圆，远低于前一季的1.3万亿日圆。此外，其于4-6月间买进外国股票1.36万亿日圆。(完) (编译 龚芳; 审校 高琦)

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