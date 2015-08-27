中股业绩：上汽集团上半年净利同比增4%，整车销量增速放缓

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海8月27日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司 周四公布，上半年实现净利润141.65亿元人民币，同比增长4.36%；同期公司整车销售增速放缓，受股市资金分流等因素影响。
半年报显示，上汽集团1-6月实现营业总收入3,236.15亿元，同比增1.13%；每股收益1.285元。上半年实现整车销售286.2万辆，与去年同期基本持平；公司整车销量继续保持国内市场领先地位，国内市场占有率达到23.4%，比去年底提高0.4个百分点。
公司指出，上半年整车销量增速放缓主要原因有：受股市资金分流影响，汽车消费意愿出现推迟，成交率明显下降；市场增长出现结构性分化，传统轿车市场负增长，增量集中于SUV和MPV的中低价位产品，公司虽然MPV产品表现优异，但轿车产品占比较大，SUV产品定位较高，产品结构与市场热点的契合度不够；公司主要整车新品从二季度开始加快上市步伐，新车带来的增量效应还未充分显现。
上汽集团去年上半年国产整车销量286.1万辆，同比增长11.6%。
公司并称，因中国宏观经济下行压力进一步加大，国内汽车市场增速明显下滑，上半年国内市场整车销售1,206.4万辆，同比增长0.7%；其中乘用车989.1万辆，同比增长5.7%。
该公司预计，从短期看，下半年国内汽车市场形势虽然依然严峻，但随着宏观经济企稳回升，汽车市场仍存在结构性增长机遇。预计今年全年国内汽车销量在2,410万辆左右，同比略有增长，其中，预计乘用车在2,000万辆左右，同比增长约3%。
上汽集团周四收于涨停，报16.52元，一个月来累计下滑29.51%。（完）
欲了解详情,可点选上海证交所网站 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价