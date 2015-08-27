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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 16:48 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月27日

路透香港8月27日 -    
 下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:46时，1港元=0       
 .82625人民币          )                                                        
                                                                                     
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
 为25.62%，高于上交易日收盘的23.75%。
                                                                                     
   公司名         A股代码        H股代码     A股价格  H股价格   A/H股比              
                                              (元)    (港元)      价            
 工商银行                                       4.24     4.71      1.09              
 建设银行                                       5.14     5.58      1.11              
 中国银行                                       3.89     3.68      1.28              
 农业银行                                       2.98     3.17      1.14              
 招商银行                                      17.63    18.34      1.16              
 中信银行                                       6.22     4.77      1.58              
 交通银行                                       5.66     5.92      1.16              
 民生银行                                       8.26     7.76      1.29              
 中国人寿                                      24.15    27.10      1.08              
 中国平安                                      29.00    38.05      0.92              
 中国太保                                      21.97    27.55      0.97              
 中信证券                                      15.38    17.26      1.08              
 新华人寿                                      34.84    30.60      1.38              
 海通证券                                      12.14    11.56      1.27              
 华能国际                                       8.29     8.84      1.13              
 大唐发电                                       5.18     3.08      2.04              
 华电国际                                       6.81     6.70      1.23              
 中煤能源                                       6.28     3.61      2.11              
 中国神华                                      14.48    13.20      1.33              
 中国石油                                       8.78     6.55      1.62              
 兖州煤业                                       8.03     3.76      2.58              
 中国石化                                       4.75     5.04      1.14              
 上海石化                                       5.64     2.76      2.47              
 中海油服                                      15.60     8.04      2.35              
 仪征化纤                                       6.63     2.20      3.65              
 中国铝业                                       4.99     2.55      2.37              
 江西铜业                                      12.52     9.74      1.56              
 洛阳钼业                                      11.64     4.35      3.24              
 紫金矿业                                       3.49     1.87      2.26              
 马钢股份                                       3.20     1.77      2.19              
 鞍钢股份                                       4.70     3.57      1.59              
 重庆钢铁                                       4.41     1.47      3.63              
 海螺水泥                                      17.33    23.05      0.91              
 洛阳玻璃                                      26.00     5.15      6.11              
 京城机电                                      13.29     5.40      2.98              
 中联重科                                       5.25     3.13      2.03              
 金隅股份                                       7.60     5.00      1.84              
 中国国航                                       7.19     6.00      1.45              
 东方航空                                       7.37     4.40      2.03              
 南方航空                                       7.58     5.14      1.78              
 中国远洋                                      11.63     4.94      2.85              
 中海集运                                       8.73     3.11      3.40              
 中集集团                                      18.18    14.12      1.56              
 中海发展                                      11.08     5.49      2.44              
 宁沪高速                                       7.32     8.81      1.01              
 深高速                                         6.17     4.89      1.53              
 成渝高速                                       4.39     2.52      2.11              
 皖通高速                                      10.12     6.02      2.03              
 广深铁路                                       4.37     3.18      1.66              
 中国南车                                      10.99     9.68      1.37              
 中国交建                                      10.92     9.45      1.40              
 中国铁建                                      12.01    10.52      1.38              
 中国中铁                                       9.94     7.26      1.66              
 长城汽车                                      24.73    18.98      1.58              
 比亚迪                                        48.81    32.25      1.83              
 广汽集团                                      17.38     5.39      3.90              
 青岛啤酒                                      33.12    37.35      1.07              
 白云山                                        26.27    18.96      1.68              
 新华制药                                      12.15     5.00      2.94              
 海信科龙                                       8.00     4.59      2.11              
 南京熊猫                                      12.57     5.09      2.99              
 晨鸣纸业                                       7.03     3.11      2.74              
 上海医药                                      17.88    16.66      1.30              
 中兴通讯                                      15.95    16.20      1.19              
 东方电气                                      12.29     8.90      1.67              
 潍柴动力                                       8.67     8.14      1.29              
 东北电气                                       5.08     2.05      3.00              
 广船国际                                      40.53    19.66      2.50              
 经纬纺机                                      15.98    11.44      1.69              
 昆明机床                                       8.84     3.52      3.04              
 一拖股份                                       9.48     4.56      2.52              
 北辰实业                                       4.85     2.14      2.74              
 创业环保                                       8.20     4.04      2.46              
 中国中冶                                       7.79     2.86      3.30              
 金风科技                                      14.45    13.40      1.31              
 丽珠                                          69.45    40.00      2.10              
 万科                                          13.18    17.28      0.92              
 郑煤机                                         6.79     3.64      2.26              
 大连港                                         5.93     2.52      2.85

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