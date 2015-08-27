《中国上海证交所A+B股股价对比表》--8月27日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透香港8月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:52时,1美元=6.4053人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价( A/B股比 ) 美元) 价 仪电电子 8.45 0.568 2.32 市北高新 10.15 0.673 2.35 大众交通 9.88 0.857 1.80 永生投资 25.36 1.721 2.30 老凤祥 44.32 3.572 1.94 S中纺机 7.43 0.487 2.38 鼎立股份 20.32 0.968 3.28 氯碱化工 9.38 0.557 2.63 双钱股份 14.26 0.821 2.71 海立股份 8.59 0.6 2.24 浦东金桥 20.69 1.39 2.32 外高桥 25 1.879 2.08 ST联华 16.5 1.205 2.14 锦江投资 18.55 1.217 2.38 中路股份 52.89 2.187 3.78 金山开发 13.1 0.67 3.05 海欣股份 8.36 0.553 2.36 耀皮玻璃 6.01 0.529 1.77 大江股份 6.51 0.507 2.00 上柴股份 10.41 0.665 2.44 丹化科技 6.39 0.505 1.98 上海三毛 15.21 1.017 2.33 友谊股份 16.21 1.575 1.61 上工申贝 12.36 0.826 2.34 上海机电 27.29 2.157 1.98 宝信软件 51.18 2.839 2.81 上海物贸 9.61 0.691 2.17 自仪股份 14.96 1.008 2.32 上海普天 17.53 0.938 2.92 陆家嘴 41.71 2.483 2.62 华新水泥 7.87 0.624 1.97 锦江股份 28.81 2.541 1.77 鄂尔多斯 7.59 0.765 1.55 华电能源 8.79 0.568 2.42 SST天海 7.15 0.474 2.35 大名城 9.66 0.688 2.19 东方通信 9.47 0.622 2.38 黄山旅游 18.9 1.481 1.99 开开实业 12.16 0.873 2.17 海南航空 3.72 0.58 1.00 ST轻骑 7.06 0.483 2.28 振华重工 6.07 0.49 1.93 锦州港 5.11 0.494 1.61 九龙山 15.11 0.998 2.36 凌云股份 15.11 0.679 3.47 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价