《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月27日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透香港8月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:54时,1港元=0. 82622人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比 元) (港元) 价 深物业 9.30 6.10 1.85 南玻 9.59 5.98 1.94 深康佳 30.16 15.36 2.38 ST中华 9.54 4.95 2.33 ST中冠 22.02 10.57 2.52 深深宝 9.17 6.95 1.60 深华发 15.20 6.21 2.96 深赤湾 26.37 19.18 1.66 招商地产 31.64 22.39 1.71 特力 27.10 10.32 3.18 飞亚达 10.45 7.03 1.80 一致药业 61.51 34.71 2.14 深深房 9.55 5.28 2.19 ST盛润 9.36 6.15 1.84 深南电 7.48 4.76 1.90 深纺织 9.45 6.51 1.76 方大集团 6.96 4.90 1.72 深国商 21.17 8.89 2.88 深赛格 9.50 5.01 2.30 宝石 6.93 4.50 1.86 小天鹅 20.71 15.84 1.58 粤高速 5.63 3.40 2.00 晨鸣纸业 7.03 3.98 2.14 ST珠江 8.93 5.73 1.89 美菱电器 6.18 4.54 1.65 大冷股份 13.20 7.24 2.21 粤电力 6.22 4.60 1.64 佛山照明 11.57 5.27 2.66 江铃汽车 23.95 21.85 1.33 沙隆达 10.70 6.82 1.90 苏常柴 8.18 4.42 2.24 威孚高科 22.86 20.36 1.36 古井贡酒 32.94 22.20 1.80 ST东海 8.54 4.78 2.16 长安汽车 12.94 12.10 1.29 京东方 3.02 2.37 1.54 鲁泰 12.44 9.54 1.58 本钢板材 5.41 2.73 2.40 张裕 33.99 22.24 1.85 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价