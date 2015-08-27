中股业绩：上港集团上半年净利增5.65%，下游需求不旺拖累业务增速放缓

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海8月27日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周四公布，上半年实现净利润30.98亿元人民币，同比增长5.65%，而下游需求不旺拖累港口业务增速放缓。
半年报显示，公司1-6月实现营收147.73亿元，同比增7.08%；每股收益为0.1357元。
上港集团2014年实现净利为67.67亿元，同比增28.8%。
公司指出，上半年全球经济复苏缓慢，与此同时，中国经济下行压力依然较大。受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响，下游需求不旺盛，港口业务增速放缓甚至出现停滞与下滑的情况。
半年报称，上半年公司母港货物吞吐量完成2.55亿吨，同比减少6.4%，其中，母港散杂货吞吐量完成0.77亿吨，同比下降21.1%。公司货物吞吐量的下降主要原因是由于受到经济增长减速、腹地产业结构调整和能源结构变化的影响，煤、矿等散杂货吞吐量大幅下降。
此外，1-6月公司母港集装箱吞吐量完成1,802.8万标准箱，同比增长4.4%。
公司表示，上半年公司发挥集装箱业务优势，利用腹地经济条件，巩固与提升“腹地+中转”的港口发展模式。
上港集团周四收报7.00元，跌1.13%，过去一个月累计下滑14.80%。(完)
欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 边竞；审校 曾祥进)
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路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价