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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 17:11 BJT

路透基点：中升集团削减贷款规模至2亿美元--TRLPC

路透香港8月27日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汽车经销商--中升集团控股有限公司已将其三年期定期贷款规模由2.5亿美元降至2亿美元，在市况震荡下缩减对外币债券的曝险。

中升集团最初贷款目标为1.5亿美元，本月稍早拉高至2.5亿美元，如今则决议降至2亿美元。

消息人士们指出，中国8月11日意外让人民币贬值后，全球金融市场动荡，公司即随之调整贷款规模。

公司削减贷款规模，意谓着18家放款机构(包括唯一牵头行兼簿记行--星展银行)将得缩减放款金额。修正后的贷款配额料将于周五出炉。放款银行已承诺以美元、港元及欧元进行贷款。

　　该笔贷款提供的最高综合收益为397个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码321个基点，平均年限为2.625年。贷款担保人为中升集团的海外子公司。

香港上市的中升集团是中国国内的汽车经销商，专注于高档和中高档品牌。(完)

(编译 龚芳; 审校 高琦)

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