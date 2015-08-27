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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 17:12 BJT

中国经济：青岛董家口港区港投万邦矿石码头工程获批，投资逾43亿--发改委

路透北京8月27日 - 中国国家发改委周四批复称，同意建设青岛港董家口港区港投万邦矿石码头工程，以缓解青岛港大型专业化铁矿石泊位能力不足的矛盾。

发改委网站新闻稿称，项目总投资约43.7亿元人民币，其中资本金为14亿元。

该项目将建设一个30万吨级铁矿石泊位和一个20万吨级铁矿石泊位及其他配套设施。（完）

欲览详情，请点击 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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