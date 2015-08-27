美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二公布的一份会议记录显示，7月五家地区联储银 行再度要求上调贴现率。美联储会议记录显示，在7月28-29日的政策会议之前，克利夫兰、 达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。 不过理事会选择与其他六个地区联储银行站在一边，维持当前的贴现率水平不变。明尼 阿波里斯联储总裁再度要求下调贴现率至0.5%。 纽约联邦储备银行总裁杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。 然而他也对“短期”市场波动过度反应提出警告，且美联储9月16-17日会议升息的大门仍然 敞开。 杜德利是在一场有关地区经济的记者会中，脱稿说出这番话，显示其言论为亚欧美股市 出现两日卖压之后美联储有意释放的讯息。 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周三表示，欧洲央行无法达成通胀目标的风 险已经增加，誓言若有必要，央行将增加其旨在对抗通缩的资产购置计划。普雷特在德国一 场会议间隙对记者说，大宗商品价格下滑以及中国经济放缓，阻碍欧洲央行推动通胀重新升 向约2%的目标。 日本央行总裁黑田东彦周三表示，中国经济放缓应该不会对未来几年的日本出口造成巨 大破坏，油价下跌也不会阻止日本央行实现通胀目标。黑田东彦在纽约发表演讲称，中国经 济可能会进一步放缓，但他预计今明两年中国国内生产总值(GDP)仍将增长6-7%。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点 一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.00% 2015年7月23日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点 附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.00% 2015年6月18日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧；审校 高琦)