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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 18:04 BJT

汽车产业：中国汽车市场放缓，油价恐进一步承压

这反映出汽车销售是推动消费、制造以及未来原油需求增长的主要动力，但分析师质疑此举的实际效果。

上海咨询公司Automotive Foresight的主管Yale Zhang表示，虽然上述措施会让汽车融资变得更容易，但主要还是“心理支持”，因为多数中国汽车买家仍支付现金，不习惯使用贷款。

中国汽车业规模为全球最大。汇丰控股的亚洲研究联席主管Frederic Neumann表示，中国汽车业可能成为推动大宗商品与石油等增长的主要动力。但他补充称，刺激汽车销售本身不足以止住中国经济放缓势头。

“还需要采取更多措施，包括货币与财政方面的宽松举措，帮助稳定经济成长。”(完)

(编译 刘秀红/张涛；审校 张明钧/龚芳)

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