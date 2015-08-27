汽车产业：中国汽车市场放缓，油价恐进一步承压

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
这反映出汽车销售是推动消费、制造以及未来原油需求增长的主要动力，但分析师质疑此举的实际效果。
上海咨询公司Automotive Foresight的主管Yale Zhang表示，虽然上述措施会让汽车融资变得更容易，但主要还是“心理支持”，因为多数中国汽车买家仍支付现金，不习惯使用贷款。
中国汽车业规模为全球最大。汇丰控股的亚洲研究联席主管Frederic Neumann表示，中国汽车业可能成为推动大宗商品与石油等增长的主要动力。但他补充称，刺激汽车销售本身不足以止住中国经济放缓势头。
“还需要采取更多措施，包括货币与财政方面的宽松举措，帮助稳定经济成长。”(完)
(编译 刘秀红/张涛；审校 张明钧/龚芳)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价