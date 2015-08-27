《中国企业债发行日程表》--8月27日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 重庆万州三峡 15 7 8/24簿记建档 4.95% AA 8/25-8/28 申万宏源证券 平湖公司 (第3-7年分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 温州铁路与轨道 8 永续 8/26簿记建档 *7.00% AA 8/27-8/31 海通证券 交通投资集团 (浮息，七天Shibor基准，每五年重置基准利率并发行人可赎回) 国开证券
7 可续期 上限5.50%
(固息，每三年末投资人可回售，第15年末到期兑付) ========================================================================================= 博尔塔拉蒙古 8 7 8/25簿记建档 5.77% AA 8/26-9/1 申万宏源证券 自治州国资投资经营 (第3-7年分别偿还20%本金/土地使用权及房屋产权抵押担保) ========================================================================================= 太仓市科教 14 7 8/27簿记建档 上限5.81% AA 8/28-9/1 东吴证券 文化发展 (第3-7年分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 国泰租赁 8 7 推迟发行 -- AA -- 齐鲁证券
(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 江油鸿飞 11 7 9/1簿记建档 -- AA- 9/2-9/8 银河证券 投资集团 (第3-7年分别偿还20%本金/自有土地使用权进行抵押担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价