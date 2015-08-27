新闻稿：中国近期降息降准将缓解银行体系的流动性压力--穆迪

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
(以下新闻稿由穆迪提供)
香港、2015年8月27日—中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。
穆迪投资者服务公司表示，中国人民银行(人行)近期降息降准将增加银行体系的流动性，并进一步降低借贷成本，缓解目前的经济增速放缓。
但穆迪对银行体系“融资与流动性”的因素展望已从“改善”修订为“稳定”，原因是人行实施更灵活的汇率机制后，资本外流的不确定性增加。
穆迪分析师武赋赋表示：“从流动性的角度来看，我们预计，人行此次降息降准整体上会对中国银行业具有正面影响。我们估计，人行降准可释出大约人民币6,000亿至7,000亿元流动性，即银行存放于人行的准备金。”
“这将缓解银行间同业拆借利率的上行压力，并降低银行间同业拆借利率的波动性，”武赋赋补充道。“但是，人行此次降息降准亦预示着国内经济进一步疲软，同时银行运营环境充满挑战。”
上述分析包含在穆迪最新发表的报告《中国银行业：中国近期降息降准将缓解银行体系的流动性压力》(Chinese Banks: China’s Latest Rate Cuts Will Alleviate Liquidity Pressure in the Banking System) 之中，报告作者为武赋赋。
8月26日，人行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率各25个基点。自2015年9月6日起，人行亦会下调金融机构人民币存款准备金率50个基点，同时额外降低农村金融机构准备金率50个基点。
这是人行两个月来第二次降息，亦是2014年11月以来第五次降息。
穆迪表示，持续的宽松货币政策可能会对今年人民币汇率带来进一步的下行压力，但大幅贬值的情况不大。
除了降息以外，人行同时放开一年期以上定期存款1.5倍的利率浮动上限。穆迪认为，这将增加银行存款定价的灵活性，但不利于净息差。
最后，穆迪指出，虽然降低贷款利率将减轻借款人的偿还负担，但其益处不太可能在短期内缓解资产质量风险。对于已公布中期业绩的银行而言，信贷成本仍然居高不下，并继续成为盈利的主要阻力。穆迪预计银行体系不良贷款率将进一步上升。银行体系不良贷款率已从2014年底的1.25%升至2015年上半年末的1.50%。(完)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价