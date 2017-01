新闻稿：中国近期降息降准将缓解银行体系的流动性压力--穆迪

(以下新闻稿由穆迪提供)

香港、2015年8月27日—中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入,以英文稿为准。

穆迪投资者服务公司表示,中国人民银行(人行)近期降息降准将增加银行体系的流动性,并进一步降低借贷成本,缓解目前的经济增速放缓。

但穆迪对银行体系“融资与流动性”的因素展望已从“改善”修订为“稳定”,原因是人行实施更灵活的汇率机制后,资本外流的不确定性增加。

穆迪分析师武赋赋表示:“从流动性的角度来看,我们预计,人行此次降息降准整体上会对中国银行业具有正面影响。我们估计,人行降准可释出大约人民币6,000亿至7,000亿元流动性,即银行存放于人行的准备金。”

“这将缓解银行间同业拆借利率的上行压力,并降低银行间同业拆借利率的波动性,”武赋赋补充道。“但是,人行此次降息降准亦预示着国内经济进一步疲软,同时银行运营环境充满挑战。”

上述分析包含在穆迪最新发表的报告《中国银行业:中国近期降息降准将缓解银行体系的流动性压力》(Chinese Banks: China’s Latest Rate Cuts Will Alleviate Liquidity Pressure in the Banking System) 之中,报告作者为武赋赋。

8月26日,人行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率各25个基点。自2015年9月6日起,人行亦会下调金融机构人民币存款准备金率50个基点,同时额外降低农村金融机构准备金率50个基点。

这是人行两个月来第二次降息,亦是2014年11月以来第五次降息。

穆迪表示,持续的宽松货币政策可能会对今年人民币汇率带来进一步的下行压力,但大幅贬值的情况不大。

除了降息以外,人行同时放开一年期以上定期存款1.5倍的利率浮动上限。穆迪认为,这将增加银行存款定价的灵活性,但不利于净息差。