中国房地产：放宽外资准入，取消境外个人等购房必须“超过一年”的限制

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透北京8月27日 - 中国商务部网站日前发布通知称，境外机构在中国境内设立的分支、代表机构（经批准从事经营房地产的企业除外），以及在中国境内工作、学习的境外个人，可以购买符合实际需要的自用、自住商品房。
这份由住建部、商务部、国家发改委等六部委联合发出的通知还称，对于实施住房限购政策的城市，境外个人购房应当符合当地政策规定。
而在2006年住建部发布的“关于规范房地产市场外资准入和管理的意见”，要求只有在境内工作、学习超过一年的境外个人可以在国内购房，一年以下的则不能购房。新规取消“超过一年”的规定。
六部委通知并规定，外商投资房地产企业注册资本与投资总额比例，将依照中外合资经营企业的相关暂行规定。
通知还取消了外商投资房地产企业办理境内贷款、境外贷款、外汇借款结汇，必须全部缴付注册资本金的要求。
六部委表示，未来将进一步简化程序，优化和改进外商投资房地产管理。
“自本通知印发之日起，外商投资房地产企业可按照相关外汇管理规定直接到银行办理外商直接投资项下相关外汇登记，”通知称。
该份通知印发日期为8月19日。（完）
欲览详情，请点击中国商务部网站 here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价