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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 18:42 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油因原油上涨而反弹，但弱势难改

新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，13个商用储存码头的陆上燃料油库存下滑7%至六周低点2,583.8万桶(407万吨)。

尽管进口上升56%至今年最高的237万吨，主要市因因为印度、印尼、墨西哥、阿联酋、美国及委内瑞拉发货量增加。

新加坡的出货状况相当稳定，仅小幅下降2%至79.3万吨。

对日本及韩国出口分别增加至6.5万吨及4.3万吨，之前一周则是没有对这两国发货。

对中国的出货也增加7%至约22万吨。

现货市场今无成交。(完)

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(编译/审校 张涛/张明钧/孙茉莉)

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