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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 18:43 BJT

台湾金融：金管会邀投信券商研商台股投资，会中认为台股超跌逢低布局

路透台北8月27日 - 台湾金管会周四召集投信业者、国内外证券业者研商台股投资事宜，三大法人会中皆表示台股已超跌将逢低布局。

证期局副局长王咏心在一场记者会作出以上表述。她并指出，包括大和、野村、东方汇理及德意志等外资券商认为台股已超跌，现在都站在买方。

她并提及，外资券商会中建议缩短搓合交易时间，目前为每五秒搓合一次，并建议此时不要缩小台股涨跌幅限制，“过去市场超跌的时候，会去缩小跌幅，建议不要缩小跌幅，外资最怕的是无量下跌。”

会中业者大多认为，受美国可能升息、中国大陆成长趋缓等因素影响，全球股市波动，惟台股已属超跌，所有与会业者咸认目前并无发生系统性风险的疑虑，且台股基金并无大额赎回的情形，甚至整体为净申购，而基金持股比例仍达八成以上，部分投信基金持股超过九成，且已持续逢低买入优质个股。

王咏心称，8月至24日为止台股基金仍是净申购5亿台币，7月则是净申购24亿台币，投信业者建议已完成委托程序尚未拨款的政府基金能尽快拨款，让代操业者逢低买进优质个股。

证券商部分，业者则建议证交所及柜买中心持续鼓励及辅导上市柜公司实施库藏股，并允许证券自营商买进股票部位可转列备供出售资产，并请证券商于执行停损机制前先检视股票的投资价值，择优调整持股，考量以转列备供出售资产方式继续持有。

台股周四收升逾1%站上7,800点，并录得连三日涨势。分析师表示，受美股周三大涨激励，台股再随亚股全面齐扬，加以国安基金进场护盘提振市场信心，可望拉抬台股暂先挑战10日线7,900点的压力区。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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