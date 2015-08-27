台湾金融：金管会邀投信券商研商台股投资，会中认为台股超跌逢低布局

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透台北8月27日 - 台湾金管会周四召集投信业者、国内外证券业者研商台股投资事宜，三大法人会中皆表示台股已超跌将逢低布局。
证期局副局长王咏心在一场记者会作出以上表述。她并指出，包括大和、野村、东方汇理及德意志等外资券商认为台股已超跌，现在都站在买方。
她并提及，外资券商会中建议缩短搓合交易时间，目前为每五秒搓合一次，并建议此时不要缩小台股涨跌幅限制，“过去市场超跌的时候，会去缩小跌幅，建议不要缩小跌幅，外资最怕的是无量下跌。”
会中业者大多认为，受美国可能升息、中国大陆成长趋缓等因素影响，全球股市波动，惟台股已属超跌，所有与会业者咸认目前并无发生系统性风险的疑虑，且台股基金并无大额赎回的情形，甚至整体为净申购，而基金持股比例仍达八成以上，部分投信基金持股超过九成，且已持续逢低买入优质个股。
王咏心称，8月至24日为止台股基金仍是净申购5亿台币，7月则是净申购24亿台币，投信业者建议已完成委托程序尚未拨款的政府基金能尽快拨款，让代操业者逢低买进优质个股。
证券商部分，业者则建议证交所及柜买中心持续鼓励及辅导上市柜公司实施库藏股，并允许证券自营商买进股票部位可转列备供出售资产，并请证券商于执行停损机制前先检视股票的投资价值，择优调整持股，考量以转列备供出售资产方式继续持有。
台股周四收升逾1%站上7,800点，并录得连三日涨势。分析师表示，受美股周三大涨激励，台股再随亚股全面齐扬，加以国安基金进场护盘提振市场信心，可望拉抬台股暂先挑战10日线7,900点的压力区。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价