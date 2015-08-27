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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 18:32 BJT

企业并购：台湾金管会同意中信金控申请股份转换取得台湾人寿100%股份

路透台北8月27日 - 台湾金管会周四宣布，通过中信金控 申请股份转换取得台湾人寿 100%股份申请案。

　　金管会新闻稿并指出，中信金控与台湾人寿此前分别召开董事会及股东会通过本股份转换案，转换完成后台湾人寿将成为中信金控100%持股之子公司。

　　台湾中信金控于今年五月上旬宣布将发行新股收购台湾人寿100%股权，换股比例为1股台寿保普通股换1.44股中信金普通股，及1股台寿保特别股换1股中信金特别股。此桩交易总金额约当323.5亿台币。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)

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