版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 18:44 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，止住连续六日的跌势

路透雅加达8月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四上涨，止住此前六个交易日的跌势，追随全球股市和大宗商品市场走势，此外近期棕榈油市场的疲势亦令价格来到诱人的水准。

马来西亚11月棕榈油合约 上涨3.2%，至每吨1,927马币，为6月1日以来最大单日涨幅。

成交量报64,922口，远高于以往的35,000口的日均量。

一位在吉隆坡的交易员说：“积极的因素是对于当地精炼厂来说利润率不错，”并称近期市场的波动拓宽了豆油和棕榈油产品之间的价差，使得后者具有吸引力。

马币 疲弱亦推高棕榈油，因对海外买家来说棕榈油价格更为便宜。

不过供给前景继续令棕榈油价格承压。

美国9月豆油期货 在亚洲市场尾盘涨2%，大商所主力豆油合约 涨0.5%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐