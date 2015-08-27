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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 19:02 BJT

路透基点：台湾世平已启动60亿台币等值再融资案--TRLPC

路透香港8月27日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的电子产品分销商--世平兴业已经启动60亿台币(1.94亿美元)等值三年期再融资案。

牵头行兼簿记行为台湾银行、玉山银行、瑞穗银行及台北富邦商业银行。其中，台北富邦商业银行担任额度代理行。

消息人士称，这笔贷款料将包含台币及美元部分。

这笔无担保贷款台币部分利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码62个基点，税前保底利率为1.7%；美元部分则为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过38个基点时，借款方将支付超出的利差部分。

受邀银行有三个参贷层级：承贷6亿台币或以上，可获12个基点前端 费与牵头行头衔；承贷4.50-5.99亿台币，可获9个基点的费用；承贷3-4.49亿台币，可获6个基点的费用。参与层级较低的银行将获得一般参贷行头衔。

多数贷款款项将用于为世平2012年12月取得的三年期36亿台币等值循环贷再融资，其余用于营运资本。

2012年12月的旧贷款包含两部份，A为最高36亿台币，B为最高1.2亿美元。台币部分利率为次级市场商票利率加码75个基点，美元部分为Libor加码120个基点。两部分合计不得超过等值36亿台币。

世平上次办理联贷是在2014年9月，完成一笔50亿台币三年期循环贷 款。

世平集团成立于1980年，总部位于台湾，为亚太第一半导体零组件通 路商。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)

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