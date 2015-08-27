路透基点：台湾世平已启动60亿台币等值再融资案--TRLPC

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透香港8月27日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的电子产品分销商--世平兴业已经启动60亿台币(1.94亿美元)等值三年期再融资案。
牵头行兼簿记行为台湾银行、玉山银行、瑞穗银行及台北富邦商业银行。其中，台北富邦商业银行担任额度代理行。
消息人士称，这笔贷款料将包含台币及美元部分。
这笔无担保贷款台币部分利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码62个基点，税前保底利率为1.7%；美元部分则为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过38个基点时，借款方将支付超出的利差部分。
受邀银行有三个参贷层级：承贷6亿台币或以上，可获12个基点前端 费与牵头行头衔；承贷4.50-5.99亿台币，可获9个基点的费用；承贷3-4.49亿台币，可获6个基点的费用。参与层级较低的银行将获得一般参贷行头衔。
多数贷款款项将用于为世平2012年12月取得的三年期36亿台币等值循环贷再融资，其余用于营运资本。
2012年12月的旧贷款包含两部份，A为最高36亿台币，B为最高1.2亿美元。台币部分利率为次级市场商票利率加码75个基点，美元部分为Libor加码120个基点。两部分合计不得超过等值36亿台币。
世平上次办理联贷是在2014年9月，完成一笔50亿台币三年期循环贷 款。
世平集团成立于1980年，总部位于台湾，为亚太第一半导体零组件通 路商。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价