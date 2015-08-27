中国经济：向好势头尚弱，但随着政策落实下半年有望保持平稳--发改委

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透北京8月27日 - 中国国家发改委主任徐绍史周四表示，中国经济向好的基础不牢、势头尚弱，但随着国家出台的一系列政策措施进一步落地见效，下半年经济增速有望保持平稳。
他在向全国人大常委会做报告时称，预计全年经济增长、就业、粮食产量、单位国内生产总值能耗、主要污染物排放、城乡居民收入、保障房建设等指标有望较好完成；但财政收入、投资、外贸等预期指标的完成还需要付出艰苦努力。
“当前国内外发展环境仍然错综复杂，一些领域困难和风险还在加大，经济向好的基础不牢、势头尚弱。”徐绍史称。
他表示，下行压力仍然较大，市场需求总体偏弱，工业领域价格和企业效益低迷，新旧增长动力接替尚需时日，一些领域潜在风险不容忽视。
政策方面，徐绍史称，应保持宏观政策连续性和稳定性，在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调；并高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险。
上周五出炉的中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价