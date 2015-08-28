重温稿-台湾货币市场：短率持稳附买回利率微降，股市走升市场恢复平静

* 央行委托银行收受隔拆利率维持在0.320% * 市场资金充沛，拆款以到期续做为主 * 短票利率全面调降至0.47% * 债券RP利率持续缓步走低 记者 罗两莎 路透台北8月27日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。交易员表示，随股市止跌上涨，今 天金融市场恢复平静，拆款大都以到期续借为主，仅部分中小型民营银行有零星拆入需求； 短票利率则反应短率此前调降因素，全面降至0.47%。 在债券附买回(RP)市场方面，证券公司交易员称，为让客户习惯并接受利率走低的事实 ，采取缓步调降方式，今天持续微降RP利率。 〞市场终于平静下来了，资金还是很多，只有小型银行有小小的缺口。〞一大型公股商 银交易员说。 另一中型民营银行交易员指出，今天市场虽然变平静，惟近来央行频频引导短率下降， 且不排除未来可能进一步调降短率，因此除安排跨月所需资金外，尽量缩短拆借期限。 台湾央行周二调降委托银行收受隔拆利率5个基点至0.32%，周三和周四则维持在该水准 。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.324% 0.323% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.390% 0.280-0.410% --一周拆款利率区间 0.320-0.450% 0.320-0.450% --两周拆款利率区间 0.360-0.430% 0.370-0.440% **短票利率全面降至0.47%** 短票方面，票券商交易员表示，反应央行周二调降隔拆利率5个基点，加上市场资金宽 松，昨天逾八成短票成交利率已降至0.47%，今天则全面降至0.47%，应属合理的反应。 〞我对目前的利率已经很满意了，不敢再降了。〞一位大型票券公司交易员说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.47%，上日亦在0.47%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 483%，前日在0.503%；上日成交量103.45亿台币，前日58.60亿台币。 台湾央行周四共发行1,890.5亿台币定存单，若较今日存单到期金额1,891.5亿台币，存 单发余额减1亿。周五央行存单到期金额为816.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为337亿台币，累积超额准备为5,389亿台币、 加计前期1%的超额准备6,408亿台币。 **RP利率微幅走低** 债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，因近来央行频降隔拆利率，RP利率跟着 缓步走低，主因是部分客户无法接受利率一次到位，只好每天下调一到两个基点，让客户接 受利率走低的事实。 〞我们就是慢慢地把区间利率往低档移动，让客户习惯并接受，毕竟最近央行一直有动 作。〞一位证券商交易员说。 而在极短天期利率方面，一位大型票券公司交易员表示，为维持客户关系，今天暂时按 兵不动，但明天将下调一到两个基点。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.46-0.49%，上日为0.46-0.50%；10天 期以上公司债RP主要成交在0.58-0.59%，上日主要成交在0.58-0.60%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率维持在0.42%，大区间在0.4 2-0.44%，上日区间为0.42-0.44%。 公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.46-0.48%，上日区间0 .47%-0.48%；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。 (完) (审校 林高丽)