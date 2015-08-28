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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率持稳附买回利率微降，股市走升市场恢复平静

* 央行委托银行收受隔拆利率维持在0.320%
    * 市场资金充沛，拆款以到期续做为主
    * 短票利率全面调降至0.47%
    * 债券RP利率持续缓步走低

     记者 罗两莎
    路透台北8月27日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。交易员表示，随股市止跌上涨，今
天金融市场恢复平静，拆款大都以到期续借为主，仅部分中小型民营银行有零星拆入需求；
短票利率则反应短率此前调降因素，全面降至0.47%。
    
    在债券附买回(RP)市场方面，证券公司交易员称，为让客户习惯并接受利率走低的事实
，采取缓步调降方式，今天持续微降RP利率。
    
    〞市场终于平静下来了，资金还是很多，只有小型银行有小小的缺口。〞一大型公股商
银交易员说。
    
    另一中型民营银行交易员指出，今天市场虽然变平静，惟近来央行频频引导短率下降，
且不排除未来可能进一步调降短率，因此除安排跨月所需资金外，尽量缩短拆借期限。
    
   台湾央行周二调降委托银行收受隔拆利率5个基点至0.32%，周三和周四则维持在该水准
。
        
                                  今日报价                   上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均            0.324%                     0.323%
 利率                                                 
                                                      
   --隔夜拆款利率区间           0.280-0.390%                0.280-0.410%     
                                                                 
   --一周拆款利率区间           0.320-0.450%               0.320-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.360-0.430%               0.370-0.440%
                               
                   
    **短票利率全面降至0.47%**
    
    短票方面，票券商交易员表示，反应央行周二调降隔拆利率5个基点，加上市场资金宽
松，昨天逾八成短票成交利率已降至0.47%，今天则全面降至0.47%，应属合理的反应。    
    
    
    〞我对目前的利率已经很满意了，不敢再降了。〞一位大型票券公司交易员说。
    
    大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.47%，上日亦在0.47%。
    
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
483%，前日在0.503%；上日成交量103.45亿台币，前日58.60亿台币。
    
    台湾央行周四共发行1,890.5亿台币定存单，若较今日存单到期金额1,891.5亿台币，存
单发余额减1亿。周五央行存单到期金额为816.5亿台币。
    
    拆款中心资料 显示，周四超额准备为337亿台币，累积超额准备为5,389亿台币、
加计前期1%的超额准备6,408亿台币。 
 
 
    **RP利率微幅走低**   
    
    债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，因近来央行频降隔拆利率，RP利率跟着
缓步走低，主因是部分客户无法接受利率一次到位，只好每天下调一到两个基点，让客户接
受利率走低的事实。
    
    〞我们就是慢慢地把区间利率往低档移动，让客户习惯并接受，毕竟最近央行一直有动
作。〞一位证券商交易员说。
    
    而在极短天期利率方面，一位大型票券公司交易员表示，为维持客户关系，今天暂时按
兵不动，但明天将下调一到两个基点。
    
    今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.46-0.49%，上日为0.46-0.50%；10天
期以上公司债RP主要成交在0.58-0.59%，上日主要成交在0.58-0.60%。
        
    大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率维持在0.42%，大区间在0.4
2-0.44%，上日区间为0.42-0.44%。
    
    公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.46-0.48%，上日区间0
.47%-0.48%；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。
(完)     

 (审校 林高丽)

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