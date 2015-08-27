东南亚股市：收高，印尼股市录得两年来最大单日涨幅

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透曼谷8月27日 - 东南亚股市周四上涨，对美国将延后升息的预期推高全球市场人气，印尼指标股指录得近两年来最大单日涨幅。
印尼股市 当日收高4.6%，为2013年9月19日以来单日最大百分比涨幅。据汤森路透数据，外资净买入2,190亿卢比的股票。
印尼经济统筹部长纳苏迪温(Darmin Nasution)表示，印尼将在周四宣布一揽子政策举措，比如税负优惠方案，以帮助支撑卢比汇率。
马来西亚股市 和菲律宾股市 连续第三日录得涨幅，国内投资者为净买家，外资则净卖出。
“尽管海外面临挑战，但第二季增长数据凸显了经济韧性。”菲律宾证交所主席Jose T. Pardo在声明中称。
新加坡股市 反弹2.5%，上日曾下滑0.5%。越南股市 上涨1.82%，为连续第三日收高。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 333.93 10.16 +3.14 -18.71 410.77
新加坡 2945.43 72.43 +2.52 -12.47 3365.15
马来西亚 1601.70 21.33 +1.35 -9.06 1761.25
泰国 1358.03 37.95 +2.87 -9.32 1497.67
印尼 4430.63 192.90 +4.55 -15.23 5226.95
菲律宾 7022.09 154.17 +2.24 -2.88 7230.57
越南 555.81 9.92 +1.82 +1.87 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价