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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 19:12 BJT

东南亚股市：收高，印尼股市录得两年来最大单日涨幅

路透曼谷8月27日 - 东南亚股市周四上涨，对美国将延后升息的预期推高全球市场人气，印尼指标股指录得近两年来最大单日涨幅。

印尼股市 当日收高4.6%，为2013年9月19日以来单日最大百分比涨幅。据汤森路透数据，外资净买入2,190亿卢比的股票。

印尼经济统筹部长纳苏迪温(Darmin Nasution)表示，印尼将在周四宣布一揽子政策举措，比如税负优惠方案，以帮助支撑卢比汇率。

马来西亚股市 和菲律宾股市 连续第三日录得涨幅，国内投资者为净买家，外资则净卖出。

“尽管海外面临挑战，但第二季增长数据凸显了经济韧性。”菲律宾证交所主席Jose T. Pardo在声明中称。

新加坡股市 反弹2.5%，上日曾下滑0.5%。越南股市 上涨1.82%，为连续第三日收高。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 333.93 10.16 +3.14 -18.71 410.77

新加坡 2945.43 72.43 +2.52 -12.47 3365.15

马来西亚 1601.70 21.33 +1.35 -9.06 1761.25

泰国 1358.03 37.95 +2.87 -9.32 1497.67

印尼 4430.63 192.90 +4.55 -15.23 5226.95

菲律宾 7022.09 154.17 +2.24 -2.88 7230.57

越南 555.81 9.92 +1.82 +1.87 545.63

(完)

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