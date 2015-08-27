国际油市：亚洲柴油现货价差走坚，但供给充裕仍重压市场

路透新加坡8月27日 - 亚洲柴油现货价差周四走坚，但交易员表示新加坡供给增加仍对市场构成压力，尽管亚洲炼厂面临一些问题。

新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，8月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存跳升20%至约四年高位，为1,354.3万桶。

数据显示，上周中国向新加坡出口的航煤和柴油比一周前增加，而新加坡自日本和台湾的柴油进口也增加，助推了库存的跳升。

上周向马来西亚的柴油出口下降，而没有对越南、南非、塞舌尔、荷兰和缅甸出口。

上周印尼、澳洲、巴布亚新几内亚和多哥的出口均较前周上升。

行业消息人士称，越南的Petrolimex以每桶较新加坡报价贴水约1美元的价格，买入3.5万吨含硫500ppm的柴油，船期为9月15-25日，来源地要么是马来西亚，要么是泰国。

他们并表示，尚不清楚卖家身份，但现货价差比Petrolimex在9月初购买的要高出20%。

交易员表示，也门的Aden Refinery Company出售9月航煤船货，这是其日产能15万桶的炼厂自4月因内战关闭后，首次出口航煤。

新加坡现货市场上，有一笔柴油交易达成，没有航煤交易。

来宝集团以每桶较新加坡9月14-18日平均报价贴水0.30美元的价格，向托克出售船期为9月14-18日的含硫500ppm柴油船货。(完)

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