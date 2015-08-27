国际油市：亚洲柴油现货价差走坚，但供给充裕仍重压市场

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透新加坡8月27日 - 亚洲柴油现货价差周四走坚，但交易员表示新加坡供给增加仍对市场构成压力，尽管亚洲炼厂面临一些问题。
新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，8月26日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存跳升20%至约四年高位，为1,354.3万桶。
数据显示，上周中国向新加坡出口的航煤和柴油比一周前增加，而新加坡自日本和台湾的柴油进口也增加，助推了库存的跳升。
上周向马来西亚的柴油出口下降，而没有对越南、南非、塞舌尔、荷兰和缅甸出口。
上周印尼、澳洲、巴布亚新几内亚和多哥的出口均较前周上升。
行业消息人士称，越南的Petrolimex以每桶较新加坡报价贴水约1美元的价格，买入3.5万吨含硫500ppm的柴油，船期为9月15-25日，来源地要么是马来西亚，要么是泰国。
他们并表示，尚不清楚卖家身份，但现货价差比Petrolimex在9月初购买的要高出20%。
交易员表示，也门的Aden Refinery Company出售9月航煤船货，这是其日产能15万桶的炼厂自4月因内战关闭后，首次出口航煤。
新加坡现货市场上，有一笔柴油交易达成，没有航煤交易。
来宝集团以每桶较新加坡9月14-18日平均报价贴水0.30美元的价格，向托克出售船期为9月14-18日的含硫500ppm柴油船货。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价