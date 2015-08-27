重温稿--中港股业绩：交行未来风险资产将小幅增长，权益类资产风险可控--高管

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
* 交行近阶段风险资产还将有所暴露
* 权益类资产目前风险完全可控
* 探索子公司股权多元化，争取首批试点员工持股计划
路透上海8月27日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 高管周四预计，未来一段时间交行的风险资产还将有所暴露，并小幅增长。同时，与资本市场相关的权益类资产目前风险完全可控。
交行首席风险官杨东平在业绩会上表示，上半年风险资产在管理层预期内，主要是前期风险的继续释放，但整个增长态势开始下降。不过，受国内经济大环境还在底部修复影响，未来不确定性还是比较大。
报告期内，交行累计减退风险贷款360亿元人民币，加固风险贷款384亿元。截止6月末，交行减值贷款余额501.53亿元，减值贷款增长呈现逐季放缓趋势，二季度增幅环比降低1.83个百分点，减值贷款率1.35%，比一季末的1.3%微升0.05个百分点。
近期国内资本市场的巨幅震荡下行，对商业银行资产管理业务形成压力。交行行长彭纯表示，该行的权益类资产约1,000亿元，大多与资本市场相关，主要是与券商融资融券收益权对接的产品。
“我们都是与大型券商对接，承担的是信用风险，这次（股市下跌）确实对这块业务是真实的压力测试，没有涉及到平仓的风险，最多就是差不多碰到预警线。”彭纯称。
他并表示，下一步交行会根据资本市场走向，依法合规做好资产管理和理财业务，尤其是重点做好权益类投资业务。
彭纯还介绍，交行深改方案获批后细化了约20个项目，包括引入民营资本。目前在集团层面引入民营资本有些难度，交行正在积极研究探索有条件的二级控股子公司实现股权多元化的路径，并争取成为第一家或第一批试点员工持股计划。
交行中报显示，上半年交行实现净利润373.24亿元人民币，基本符合此前路透的预估值371.24亿元；每股收益为0.5元。上半年净利息收益率为2.27%，较去年上半年的2.39%下降0.12个百分点。
截至上半年末，交通银行核心一级资本充足率为10.86%，资本充足率为13.12%，分别较一季末的11.21%、13.56%下降0.35和0.44个百分点；拨备覆盖率为170.43%。（完） (发稿 李铮/林琦; 审校 张喜良/曾祥进)
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路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价