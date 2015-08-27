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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 20:06 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差从七个半月低点反弹，但需求仍迟缓

路透新加坡8月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周四从七个半月低点反弹，来到每吨51.38美元，但6%的涨幅几乎未能刺激交投。

动荡的价格令大多数买家保持观望，而台塑石化的裂解装置产能利用率下调可能意味着石脑油需求将更弱。

低迷的基本面令以成本加运费价(C&F)为基础的现货价格自6月末至7月初一直处在贴水状态。

“这对于卖家来说是个惨淡的市场，”一位交易员说。

在印度，巴拉特石油(BPCL)周三晚些时候出售了两艘石脑油船货，将其下个月船期的总销量提升到14万吨。

这标志着该公司自2014年9月来的最大月度出口量。

该公司向BP出售了两艘规模均为3.5万吨的船货。

亚洲汽油裂解价差徘徊在四个半月低点每桶10.25美元，因需求减弱。

中国汽车销量下降一直是市场最为担心的事情，汽车销量下滑可能会对汽油需求产生压力。

新加坡轻质馏分油库存下降，未能提振卖家的信心，因这一因素被基本面低迷所抵消。

新加坡现货市场上，有两笔汽油交易达成。而石脑油连续第四日没有成交。

壳牌以FOB价每桶较新加坡95号汽油报价升水1.60美元的价格，从PTT购入一艘船期为9月17-21日的95号汽油船货。

道达尔以每桶54.88美元向BP出售一艘船期为9月11-15日的92号汽油船货。(完)

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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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