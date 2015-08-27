国际油市：亚洲石脑油裂解价差从七个半月低点反弹，但需求仍迟缓

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透新加坡8月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周四从七个半月低点反弹，来到每吨51.38美元，但6%的涨幅几乎未能刺激交投。
动荡的价格令大多数买家保持观望，而台塑石化的裂解装置产能利用率下调可能意味着石脑油需求将更弱。
低迷的基本面令以成本加运费价(C&F)为基础的现货价格自6月末至7月初一直处在贴水状态。
“这对于卖家来说是个惨淡的市场，”一位交易员说。
在印度，巴拉特石油(BPCL)周三晚些时候出售了两艘石脑油船货，将其下个月船期的总销量提升到14万吨。
这标志着该公司自2014年9月来的最大月度出口量。
该公司向BP出售了两艘规模均为3.5万吨的船货。
亚洲汽油裂解价差徘徊在四个半月低点每桶10.25美元，因需求减弱。
中国汽车销量下降一直是市场最为担心的事情，汽车销量下滑可能会对汽油需求产生压力。
新加坡轻质馏分油库存下降，未能提振卖家的信心，因这一因素被基本面低迷所抵消。
新加坡现货市场上，有两笔汽油交易达成。而石脑油连续第四日没有成交。
壳牌以FOB价每桶较新加坡95号汽油报价升水1.60美元的价格，从PTT购入一艘船期为9月17-21日的95号汽油船货。
道达尔以每桶54.88美元向BP出售一艘船期为9月11-15日的92号汽油船货。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价