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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 20:18 BJT

亚洲期胶：TOCOM期胶上涨，获益于日圆疲软和中国股市上涨

路透东京8月27日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四连续第二日上涨，日圆疲弱以及空头回补带来提振，交易员表示，继北京方面本周放宽政策后，中国股市渐渐恢复一些平静。

TOCOM 2月期胶 <0#2JRU:>收高1.1日圆或0.6%，报每公斤173.0日圆。

东京一交易员表示：“日圆下滑和中国股市的回升带来支撑。”

中国股市沪综指周四收涨5.3%创一个半月最大单日涨幅，金融板块强力护盘收效明显，带领大盘站稳3,000点之上。

1月沪胶 上涨85元人民币，收报每吨11,440元。

新加坡SICOM近月9月期胶 尾盘报每公斤129.9美分，涨4.3美分。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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