欧元债市：德债收益率上升，欧美央行人士的评论提振风险偏好

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透伦敦8月27日 - 德国公债收益率(殖利率)周四上升，因投资者重回风险资产。此前有迹象显示，美国和欧洲央行都准备维持宽松货币政策，以应对中国经济放缓引发的疑虑。
纽约联邦储备银行总裁杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。然而他也对“短期”市场波动过度反应提出警告，且保留美联储9月16-17日会议升息的可能性。
德国公债收益率逆转周三尾盘跌势，因风险偏好成为主导因素。
欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周三表示，欧洲央行无法达成通胀目标的风险已经增加，誓言若有必要，央行将增加其旨在对抗通缩的资产购置计划。
10年期德国公债 收益率上涨4个基点至0.74%，位于8月0.50-0.75%波动区间上档。欧股走势震荡，担心中国经济放缓将殃及全球。
周四，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 强劲反弹3.68%，昨日大跌1.9%。
“央行对中国的局势和大宗商品价格的走势还是有几分担心，不过我并不认为这会令他们改变立场，”法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq说道，“债市目前主要受股市影响。”
西班牙 、意大利 和葡萄牙10年期公债收益率回落4-7个基点，分别报2.06%、1.93%和2.63%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。