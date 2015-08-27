版本:
中国
债券 | 2015年 8月 28日 星期五 01:14 BJT

欧元债市：德债收益率上升，欧美央行人士的评论提振风险偏好

路透伦敦8月27日 - 德国公债收益率(殖利率)周四上升，因投资者重回风险资产。此前有迹象显示，美国和欧洲央行都准备维持宽松货币政策，以应对中国经济放缓引发的疑虑。

纽约联邦储备银行总裁杜德利称，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。然而他也对“短期”市场波动过度反应提出警告，且保留美联储9月16-17日会议升息的可能性。

德国公债收益率逆转周三尾盘跌势，因风险偏好成为主导因素。

欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周三表示，欧洲央行无法达成通胀目标的风险已经增加，誓言若有必要，央行将增加其旨在对抗通缩的资产购置计划。

10年期德国公债 收益率上涨4个基点至0.74%，位于8月0.50-0.75%波动区间上档。欧股走势震荡，担心中国经济放缓将殃及全球。

周四，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 强劲反弹3.68%，昨日大跌1.9%。

“央行对中国的局势和大宗商品价格的走势还是有几分担心，不过我并不认为这会令他们改变立场，”法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq说道，“债市目前主要受股市影响。”

西班牙 、意大利 和葡萄牙10年期公债收益率回落4-7个基点，分别报2.06%、1.93%和2.63%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐