《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月27日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 70.84 +2.18 +3.18 3730208
京东 27.10 +1.51 +5.90 12742708
新浪 39.16 +2.94 +8.12 2019157
搜狐 47.49 +3.42 +7.76 405035
网易 120.86 +9.43 +8.46 1124205
百度 152.06 +9.66 +6.78 5861832
台湾
台湾积体电路 19.94 +0.49 +2.52 3627137
联电 1.72 +0.05 +2.99 182497
日月光 5.01 +0.23 +4.81 512682
硅品精密 6.31 +0.28 +4.64 1685791
和信超媒体 0.56 +0.00 +0.16 72977
友达 3.14 +0.13 +4.32 835846
中华电信 30.16 +0.69 +2.34 51313
台湾国际航电 38.16 +0.44 +1.17 1785850
香港
中国移动 61.34 +2.32 +3.93 264648
中国联通 13.74 +0.50 +3.78 192126
中国电信 55.19 -0.03 -0.05 48416
中芯国际 4.40 +0.28 +6.80 32833
电讯盈科 5.33 -0.02 -0.37 964
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
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香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻；审校 龚芳)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价