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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 70.84 +2.18 +3.18 3730208

京东 27.10 +1.51 +5.90 12742708

新浪 39.16 +2.94 +8.12 2019157

搜狐 47.49 +3.42 +7.76 405035

网易 120.86 +9.43 +8.46 1124205

百度 152.06 +9.66 +6.78 5861832

台湾

台湾积体电路 19.94 +0.49 +2.52 3627137

联电 1.72 +0.05 +2.99 182497

日月光 5.01 +0.23 +4.81 512682

硅品精密 6.31 +0.28 +4.64 1685791

和信超媒体 0.56 +0.00 +0.16 72977

友达 3.14 +0.13 +4.32 835846

中华电信 30.16 +0.69 +2.34 51313

台湾国际航电 38.16 +0.44 +1.17 1785850

香港

中国移动 61.34 +2.32 +3.93 264648

中国联通 13.74 +0.50 +3.78 192126

中国电信 55.19 -0.03 -0.05 48416

中芯国际 4.40 +0.28 +6.80 32833

电讯盈科 5.33 -0.02 -0.37 964

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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