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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 06:31 BJT

****澳新经济指标预测--8月28日-9月4日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值 
       
         
    8月24日当周
    
    8月28日(五)   
    暂无重要数据公布
    
    8月30日(日)
    2245 新西兰建筑许可                               7月         --      -4.1%
        
    8月31日当周
    
    8月31日(一)
    0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                    8月         --      +0.2%
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      7月         --      +0.5%
    0130 澳洲企业库存                               第二季        --      +0.4% 
   
             企业总获利                                           --      +0.2%
             企业税前获利                                         --     +12.5%
    0130 澳洲民间部门信贷                             7月         --      +0.4%
             房屋信贷                                             --      +0.6% 
  
    2245 新西兰贸易条件                             第二季      -1.9%     +1.5%
    
    8月31日-9月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                             8月        --       --
    
    9月1日(二)
    0130 澳洲建筑许可                                  7月        --      -8.2%
    0130 澳洲经常帐(亿澳元)                          第二季       --    赤字107
    0430 澳洲央行利率决定                              9月        --      2.00%
    
    9月2日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季       --      +0.9%
                              (较上年同期)                        --      +2.3%
             GDP最终消费                                          --      +0.5%
             GDP资本支出                                          --      -1.2%
    
    9月2日-9月3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                             8月        --       --
    
    9月3日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                          7月        --      +0.7%
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 7月        --  逆差29.33
             商品/服务进口                                        --        +4%
             商品/服务出口                                        --        +3%(
完)

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