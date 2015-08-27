澳新经济指标预测--8月28日-9月4日****

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月24日当周 8月28日(五) 暂无重要数据公布 8月30日(日) 2245 新西兰建筑许可 7月 -- -4.1% 8月31日当周 8月31日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.2% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 7月 -- +0.5% 0130 澳洲企业库存 第二季 -- +0.4% 企业总获利 -- +0.2% 企业税前获利 -- +12.5% 0130 澳洲民间部门信贷 7月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.6% 2245 新西兰贸易条件 第二季 -1.9% +1.5% 8月31日-9月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 8月 -- -- 9月1日(二) 0130 澳洲建筑许可 7月 -- -8.2% 0130 澳洲经常帐(亿澳元) 第二季 -- 赤字107 0430 澳洲央行利率决定 9月 -- 2.00% 9月2日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.3% GDP最终消费 -- +0.5% GDP资本支出 -- -1.2% 9月2日-9月3日 2330 澳洲AIG服务业指数 8月 -- -- 9月3日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 -- +0.7% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 7月 -- 逆差29.33 商品/服务进口 -- +4% 商品/服务出口 -- +3%( 完)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价