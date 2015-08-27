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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 06:50 BJT

《日本重要政经日程》--8月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)  
        
    8月27日(四)
    
    2330 - 7月全国消费者物价指数(CPI)、东京地区8月CPI、7月失业率
    
    2350 - 7月零售销售
    
    8月28日(五)
    
    暂无重要政经事件。   
                   
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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