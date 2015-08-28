美国个股：谷歌称欧盟反垄断指控毫无根据

路透布鲁塞尔8月27日 - 谷歌 反驳了欧盟有关该公司滥用市场主导地位的反垄断指控。根据该指控，如果谷歌不改变其商业操作，则有可能面临巨额罚款。

欧盟执委会4月时曾指控，谷歌歪曲搜索结果，使其有利于公司的购物服务，伤害了竞争对手和消费者。

“历时10多年的经济数据、一系列文件、以及投诉方的陈述都证明，产品搜索是相当具有竞争性的，”谷歌法律总顾问Kent Walker周四在博客中表示，“从事实上、法律上和经济上来说，我们认为欧盟的初步结论是错误的。”

面对欧盟执委会的指控，该公司还提交了150页的书面文件予以反驳。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso证实收到了谷歌对指控的回应。“我们将认真考虑谷歌的回应，然后再决定如何进行下一步，我们不希望预判调查的最终结果，”他说。