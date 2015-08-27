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市场报道 | 2015年 8月 28日 星期五 07:55 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月28日-9月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月24日当周

8月28日(五)

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 持平 +0.5%

(较上年同期) -- -0.9%

1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- 持平

个人所得(较前月) +0.4% +0.4%

个人支出(经季调，较前月) +0.4% +0.2%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.3%

1400 密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 93.0 92.9

现况指数 -- 107.1

预期指数 -- 83.8

1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- +2.1%

8月31日当周

8月31日(一)

1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 -- 赤字174.7

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 54.5 54.7

1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 8月 -- 负4.60

9月1日(二)

1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 -- -0.1%

GDP环比年率 第二季 -- -0.6%

GDP(较前月) 6月 -- -0.2%

1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 8月 -- 50.8

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 52.9

1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.5% +0.1%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 53.0 52.7

投入物价分项指数 45.0 44.0

就业分项指数 -- 52.7

新订单分项指数 -- 56.5

1730 美国汽车销售年率(万辆) 8月 1,750 --

9月2日(三)

1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 8月 20.5 　 18.5

1230 美国劳工成本 第二季修正值 -0.5% +0.5%

非农生产率环比年率 +2.3% +1.3%

1345 美国ISM纽约企业活动指数 8月 -- --

1400 美国工厂订单(较前月) 7月 +0.1% +1.8%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.5%

耐久财订单(较前月) 7月修正值 -- +3.4%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.6%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.6%

扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.7%

9月3日(四)

1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 8月 -- --

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差420 逆差438.4

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 -- 逆差4.8

出口(亿加元) -- 446.1

进口(亿加元) -- 450.9

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 55.0

服务业PMI -- 55.2

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 58.5 60.3

企业活动指数 -- 64.9

就业指数 -- 59.6

新订单指数 -- 63.8

投入物价指数 -- 53.7

9月4日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增21.4 增21.5

　　民间就业岗位(万个) 增20.8 增21.0

　　制造业就业岗位(万个) 增0.5 增1.5

　　政府部门就业岗位(万个) -- 增0.5

　　失业率 5.2% 5.3%

　　平均时薪(较前月) +0.2% +0.2%

　　每周平均工时 34.6 34.6

　　 劳动力就业参与率 -- 62.6%

1230 加拿大就业人口变动(万人) 8月 -- 增加0.66

失业率 -- 6.8%

全职就业人数(万人) -- 减少1.73

兼职就业人数(万人) -- 增加2.39

就业参与率 -- 65.7%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.0

经季节调整的PMI -- 52.9(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 于春红; 审校 张荻)

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