美国与加拿大经济指标预测--8月28日-9月4日****

CFTC报告：ICE棉花期货1月17日持仓报告(表)

路透1月20日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月17日洲际交易所(ICE)棉花持 仓状况报告，每口以50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(261,756口) 134,746 22,815 24,409 83,730 205,736 242,885 252,960 18,871 8,796 较1月10日变动(未平仓合约：减少2,333口) -4,073 1,470 2,627 850 -6,569 -596 -2,472 -1,737 139 各