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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 07:57 BJT

《全球汇市》美元上涨，受美国经济数据强劲和风险偏好升温提振

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1249 1.1243 0.05 -7.01 1.2097

美元/日圆 121.01 121.03 -0.02 1.30 119.68

欧元/日圆 136.12 136.10 0.01 -6.27 144.78

美元/瑞郎 0.9656 0.9660 -0.04 -2.87 0.9941

英镑/美元 1.5405 1.5399 0.04 -1.08 1.5573

美元/加元 1.3190 1.3197 -0.05 13.53 1.1618

澳元/美元 0.7174 0.7164 0.14 -12.17 0.8168

新西兰元/美元 0.6474 0.6467 0.11 -16.97 0.7797

澳元/日圆 86.810 86.710 0.12 -11.17 97.750

新西兰元/日圆 78.340 78.270 0.09 -16.21 93.310

英镑/日圆 186.42 186.37 0.03 0.31 186.38

澳元/新西兰元 1.1071 1.1071 0.00 5.75 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/孙国玉/白云/郑茵/徐文焰/龚芳/于春红)

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