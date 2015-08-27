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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 07:45 BJT

美国债市：8月26日当周外国央行增持美国公债，但减持机构债--FED

路透8月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至8月26日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少44.25亿美元，至3.348兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周增加55.64亿美元，至3.018兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周减少100.7亿美元，至2,852.09亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

here(完) (编译 许娜；审校 张若琪)

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