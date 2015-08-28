金砖国家：8月27日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透8月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月27日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报813.08点，上涨3.27%。
中国股市：沪综指收升5.3%创一个半月最大单日涨幅，金融板块强力护盘收效明显
中国汇市：人民币收涨中间价刷新四年低点，央行罕见干预掉期市场引巨震
香港股市：恒生指数大幅收高3.6%，受美国及中国内地股市涨势激励
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巴西股市：收盘上涨，因市场押注，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟进行预期中的升息，以避免市场进一步动荡。指标股指Bovespa指数 收报47,715.273点，上涨3.64%。
巴西汇市：收升，雷亚尔兑美元 收报3.5521/28雷亚尔，上日收报3.5992/14。
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南非股市：收盘上涨，追随全球市场的涨势。部分大宗商品价格反弹及美国经济数据表现强劲推高全球市场。指标Top-40指数 收报43,624.98点，上涨1.8%；大盘综合指数 收报49,125.08点，上涨1.58%。
南非汇市：兰特兑美元连升第三日，全球金融市场不安情绪消退
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印度股市：收盘涨2%，创七个半月以来的最大单日涨幅，因乐观的全球股市引发了一轮逢低买盘。BSE指数 收报26,231.19点，上涨2.01%；NSE指数 收报7,948.95点，上涨2.02%，创1月15日以来最大单日百分比涨幅。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.04/66.05，上日收报66.1375/66.1475。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报804.86点，上涨6.66%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报438.16点，上涨7.1%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.009，升值4.2%；卢布兑欧元 报74.2，升值4.77%。(完) (编译 汪红英；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”