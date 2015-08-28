金砖国家：8月27日股汇市收盘纵览

路透8月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月27日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报813.08点，上涨3.27%。

中国股市：沪综指收升5.3%创一个半月最大单日涨幅，金融板块强力护盘收效明显

中国汇市：人民币收涨中间价刷新四年低点，央行罕见干预掉期市场引巨震

香港股市：恒生指数大幅收高3.6%，受美国及中国内地股市涨势激励

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巴西股市：收盘上涨，因市场押注，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟进行预期中的升息，以避免市场进一步动荡。指标股指Bovespa指数 收报47,715.273点，上涨3.64%。

巴西汇市：收升，雷亚尔兑美元 收报3.5521/28雷亚尔，上日收报3.5992/14。

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南非股市：收盘上涨，追随全球市场的涨势。部分大宗商品价格反弹及美国经济数据表现强劲推高全球市场。指标Top-40指数 收报43,624.98点，上涨1.8%；大盘综合指数 收报49,125.08点，上涨1.58%。

南非汇市：兰特兑美元连升第三日，全球金融市场不安情绪消退

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印度股市：收盘涨2%，创七个半月以来的最大单日涨幅，因乐观的全球股市引发了一轮逢低买盘。BSE指数 收报26,231.19点，上涨2.01%；NSE指数 收报7,948.95点，上涨2.02%，创1月15日以来最大单日百分比涨幅。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.04/66.05，上日收报66.1375/66.1475。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报804.86点，上涨6.66%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报438.16点，上涨7.1%。