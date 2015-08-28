更正-日本个股：三菱商事将至少购买Olam的10%股权--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因英文原文有误，标题及内文删去淡马锡)
路透新加坡8月27日 - 知情人士称，日本三菱商事 将至少购买农产品贸易商Olam International Ltd 10%的股权，该笔交易不低于5亿美元。
一位消息人士称，三菱商事已进行了大量尽职调查，并曾研究过其他战略投资，最后选择了Olam。由于谈判是私下进行， 这些消息人士不愿具名。
三菱商事一位公司高管未立即对路透报导置评。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”