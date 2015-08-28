更正-日本个股：三菱商事将至少购买Olam的10%股权--消息

(更正：因英文原文有误，标题及内文删去淡马锡)

路透新加坡8月27日 - 知情人士称，日本三菱商事 将至少购买农产品贸易商Olam International Ltd 10%的股权，该笔交易不低于5亿美元。

一位消息人士称，三菱商事已进行了大量尽职调查，并曾研究过其他战略投资，最后选择了Olam。由于谈判是私下进行， 这些消息人士不愿具名。

三菱商事一位公司高管未立即对路透报导置评。(完)