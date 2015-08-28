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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 08:09 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月28日

* 头版头条:

--周四沪综指< >结束五连阴格局收出小阳线，初现企稳态势。机构人士表示，阶段性底部正逐步形成，不过信心重建仍需时日，投资者宜保持谨慎。

* 其他:

--银行业协会数据显示，银行理财市场今年以来继续保持较高增速，截至上半年末，银行理财规模已突破18.4万亿元人民币，去年末余额为15.02万亿元。

--受A股市场大幅下跌影响，信托计划的发行总量大幅下降。华宝证券统计数据显示，7月信托公司发行信托产品规模778.58亿元，环比减少24.61%，同比减少24.08%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)

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