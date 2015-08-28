《中国报摘》--中国证券报8月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--周四沪综指< >结束五连阴格局收出小阳线，初现企稳态势。机构人士表示，阶段性底部正逐步形成，不过信心重建仍需时日，投资者宜保持谨慎。
* 其他:
--银行业协会数据显示，银行理财市场今年以来继续保持较高增速，截至上半年末，银行理财规模已突破18.4万亿元人民币，去年末余额为15.02万亿元。
--受A股市场大幅下跌影响，信托计划的发行总量大幅下降。华宝证券统计数据显示，7月信托公司发行信托产品规模778.58亿元，环比减少24.61%，同比减少24.08%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”