基金产业：美股票基金最近一周资金外流规模为12月中以来最大--理柏

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约8月27日 - 汤森路透旗下理柏周四发布的数据显示，美国股票基金的投资者在8月26日止当周撤出178亿美元资金，为自去年12月中以来的最大单周资金流出规模。
主要投资美国股市的基金遭遇117亿美元资金流出，为5月初以来最高水平；而主要投资美国以外股票的基金流出61亿美元，亦为2008年1月以来最大流出规模。
股票交易所上市基金(ETF)流出152亿美元，股票共同基金流出26亿美元。应税债券基金流出26亿美元，此前一周则为流入6.06亿美元。(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”