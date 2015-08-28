《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月28日

路透香港8月28日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7498港元 ) 美国股市周四大涨超过2%，道琼工业指数 大涨369.26点，或2.27%，至16,654.77点，因 美国经济数据强劲，加之联储官员的讲话暗示9月升息无望，使投资者乐观认为市场近期强震最严重 的时刻已经过去。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 123.060 15.95 161747 9.537 3.44 中国铝业 8.660 14.40 30810 2.685 5.28 中国移动 61.340 3.93 264648 95.075 1.09 中国人寿 17.830 7.41 292823 27.636 1.98 中石油 87.090 5.96 67384 6.749 3.04 中石化 67.270 4.36 79256 5.213 3.44 汇丰控股 40.160 2.63 2478257 62.246 1.30 中电信 55.190 -0.05 48416 4.277 2.82 中国联通 13.740 3.78 192126 10.648 2.78 兖州煤业 4.940 4.88 42263 3.828 1.82 华能国际 46.530 5.22 19291 9.015 1.98 南方航空 33.410 7.64 22852 5.178 0.75 东方航空 28.830 11.06 22097 4.469 1.56 中芯国际 4.400 6.80 32833 0.682 1.79 （完） (整理 梁慧仪)