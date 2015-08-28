国际油市：美国原油在获利了结打压下走低，此前因股市反弹而上扬

在强劲内需推动下，美国第二季经济增长速度较原先所想的更快。美国商务部周四公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，上月公布的前值为增长2.3%。

壳牌旗下尼日利亚分支--Shell Petroleum Development Company周四宣布，Bonny轻质原油出口遭遇不可抗力，此前该公司因漏油和遭遇盗窃，而关闭该国两条重要的输油管线。

中国汽车销量下降令人担心，该国经济放缓速度远快于预期；这也令油价承压。

华尔街日报报导称，委内瑞拉在与其他石油输出国组织(OPEC)接触，希望同俄罗斯举行紧急会议，制定计划制止全球油价跌势。(完)

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