国际油市：美国原油在获利了结打压下走低，此前因股市反弹而上扬

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
在强劲内需推动下，美国第二季经济增长速度较原先所想的更快。美国商务部周四公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，上月公布的前值为增长2.3%。
壳牌旗下尼日利亚分支--Shell Petroleum Development Company周四宣布，Bonny轻质原油出口遭遇不可抗力，此前该公司因漏油和遭遇盗窃，而关闭该国两条重要的输油管线。
中国汽车销量下降令人担心，该国经济放缓速度远快于预期；这也令油价承压。
华尔街日报报导称，委内瑞拉在与其他石油输出国组织(OPEC)接触，希望同俄罗斯举行紧急会议，制定计划制止全球油价跌势。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/徐文焰；审校 龚芳/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”