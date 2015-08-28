《汇市简讯》美元兑日圆上看121.00，人气仍佳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美股昨日再度大涨，道指收升2.27%
* 美债收益率亦上扬，10年券报2.193%，两年券报0.694%，昨日分别报2.169%及0.668%
* 美元兑日圆可能来到121.00，今日有7.87亿美元、执行价在该水准的期权到期
* 初步阻力位在121.40，此为隔夜高位，更多阻力在121.75及200小时移动均线切入位121.83
* 8月跌势的61.8%回档位在121.75，该水准亦为10日移动均线切入位
* 120.96小时图一目均衡转换线至关重要，基准线在120.59，日线图基准线/200日移动均线切入位为120.71/75
(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”