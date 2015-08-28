《汇市简讯》美元兑日圆上看121.00，人气仍佳

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* 美股昨日再度大涨，道指收升2.27%

* 美债收益率亦上扬，10年券报2.193%，两年券报0.694%，昨日分别报2.169%及0.668%

* 美元兑日圆可能来到121.00，今日有7.87亿美元、执行价在该水准的期权到期

* 初步阻力位在121.40，此为隔夜高位，更多阻力在121.75及200小时移动均线切入位121.83

* 8月跌势的61.8%回档位在121.75，该水准亦为10日移动均线切入位

* 120.96小时图一目均衡转换线至关重要，基准线在120.59，日线图基准线/200日移动均线切入位为120.71/75