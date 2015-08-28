中股业绩：贵州茅台上半年净利78.88亿元，同比增9.11%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月28日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台 周五发布的半年报显示，公司上半年实现净利润78.88亿元，同比增长9.11%，增速较一季度的18%有所下降。
公司上半年实现营业收入157.79亿元，同比增长10.17%；共生产茅台酒及系列产品基酒24,487.42吨，去年全年为58,735.49吨。
截至六月末，贵州茅台预收货款23.37亿元，期初为14.76亿元。
贵州茅台周四收报197.07元，近一个月累计下跌2.208%。（完） (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”