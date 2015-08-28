《中国重要政经日程》--8月28日

==========================今日重要政经日程==========================

8/28（周五）

*--上午10时在国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，请人力资源社会保障部副部长游钧和财政部副部长余蔚平介绍基本养老基金投资管理有关政策措施，并答记者问。

*--抗战胜利70周年纪念活动新闻中心定于上午10时在北京梅地亚中心二层多功能厅举行记者会，请中国社会科学院副院长李培林，近代史研究所副所长汪朝光，近代史研究所研究员李学通介绍中国人民抗日战争胜利的伟大历史意义等方面情况，并答记者问。

--中国国国际经济交流中心第七十三期“经济每月谈”定于2015年8月28日下午14:30在中国职工之家A座四层会议室举行。本期主题为：新型城镇化与生态足迹。

--美国总统国家安全事务助理苏珊·赖斯将于8月28日至29日访华。中美双方将就中美关系及其他共同关心的重要问题交换意见，为习近平主席今年9月应奥巴马总统邀请对美国进行国事访问作准备。

==========================近期重要政经日程==========================

8/29（周六）

*--全国人大常委会办公厅定于下午4时就刑法等法律案修改有关问题举行发布会。

--由《中国企业家》杂志社主办的2015中国企业领袖年会夏季峰会8月29-30日在湖北天门举办。

9/1（周二）

--第十届中国-东北亚博览会将在吉林长春举办，至6日。

9/3（周四）

*--国务院副总理汪洋将于9月3日至5日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第一届东方经济论坛，并举行中国东北地区和俄罗斯远东地区地方合作理事会第一次会议。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

9/20（周日）

--由新金融联盟、阿曼波&哈勒戴联合公司联合举办的“第二届全球租赁业竞争力论坛”于9月20日-22日在天津举行，本次论坛主题为“新变量，新动力，新发展”。

9/22（周二）

--第十五届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开，至24日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9/23（周三）

--第十二届中国并购年会于9月23-24日在上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。

10/20日（周二）

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程。