《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月28日

*工商时报：

--寿险公会通过风险资本额(RBC)短期及中长期建议案，建议金管会允许年底RBC计算时，股票损失及获利各只认60%，同时股票RBC系数减少50%，寿险业者预估，增资压力减缓，除了不用认赔卖手中持股，最多还可加码2,000亿台币。

--房市低迷，台北今年推案量恐将创下19年来新低点，最新调查显示，建商在台北市推案意兴阑珊，前8月累计推案量仅1,247亿台币，不到2014年2,617亿台币的一半；现阶段房市卖压不大，房价并未明显下修，预期北市中长线房价有撑。

*经济日报：

--连开三天的金控法说会，终于轮到公股行库登场。第一金控 总经理郑美玲表示，近期台股震荡剧烈，但随着大盘回稳，有信心现金增资能如期在9月中旬达阵，此次现增，主要为了银行海外布局筹银弹，一银已和菲律宾、印尼等潜在投资标的展开接触。

--新台币汇率盘中强升行情持续延烧，外资大举汇入，看好股市外，是否有投机型炒汇资金乘机侵台，引发关注。熟悉外资动向的汇银人士指出，不排除有此可能，但距离央行一周的容忍期，还有相当时间，从交易盘中互动情况来看，目前央行对汇入的外资都欢迎。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。